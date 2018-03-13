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الوزراء يوافق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية

الوزراء يوافق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية
عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة.

و اشتملت السياسة الوطنية على ما يلي :
1 ـ حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .
2 ـ الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية .
3 ـ تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية ، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.

4 ـ الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية ، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة .
5 ـ تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية .

كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث أحال إلى مجلس الشورى مشروعي ” نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية ” ؛ لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .


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