كلية ابن رشد بأبها توفر وظائف أكاديمية للمواطنين والمواطنات

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها، عدداً من الوظائف الأكاديمية للمواطنين والمواطنات من حملة الدكتوراة في عدد من التخصصات، وهي : ” إدارة أعمال مالية وتسويق وموارد بشرية، حاسب آلي، نظم معلومات إدارية، اقتصاد.

وأشارت الكلية إلى إن فترة التقديم تبدأ من يوم الثلاثاء تاريخ 25/6/1439هـ، وحتي نهاية دوام يوم الخميس 26/7/1439هـ، حيث يتم تقديم الطلبات إلكترونيا ًعبر البريد الإلكتروني التالي [email protected]

وأوضحت أنه يجب رفع جميع الوثائق بصيغة PDF وهي : ” السيرة الذاتية، صورة من جميع المؤهلات العلمية بكالوريوس و ماجستير و دكتوراه، وصورة من السجل الإكاديمي لجميع المراحل بكالوريوس و ماجستير و دكتوراة، صورة من الهوية الوطنية ” .

واشترطت الكلية في المتقدم، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والحصول على تلك المؤهلات من جامعة سعودية أو أي جامعة آخرى معترف بها من قبل وزارة التعليم مع إرفاق شهادة المعادلة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية، و التفرغ التام.