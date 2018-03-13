نوال الزغبي تفاجئ محبيها بصورة جريئة

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” ، صورة حديثة لها على موقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام ” ، حيث كانت في إحدى صالات الجيم وهي ترتدى ملابس رياضية جريئة.

حيث ظهرت ببنطلون ضيق للغاية وجاكيت رياضي قصير كشف الكثير من بطنها، وهو ما أثار جدل العديد من محبيها وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة.

وذلك حرصًا من نوال على مشاركة جمهورها العديد من صورها الخاصة، وأدق تفاصيل حياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن نوال الزغبي تستعد الفترة الحالية لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة.