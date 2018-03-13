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شهقة الملوخية و ” شكيكو ” .. أغرب عادات الدول العربية

شهقة الملوخية و ” شكيكو ” .. أغرب عادات الدول العربية
متابعات(صدى):

تتميز كل دولة بعاداتها وتقاليدها، التي تختلف عن غيرها؛ وذلك بسب اختلاف الاهتمامات والاعتقادات والأديان، لذا وفي هذا الإطار، سنستعرض أغرب العادات التي تمارسها الشعوب العربية، وتميزها عن غيرها.

– مصر
يعتقد الشعب المصري أن عدم شهق ربة المنزل على الملوخية، بعد وضع الثوم عليها؛ أن طبختها ستتعرض للخراب.
– لبنان
يعتقد الشعب اللبناني أن فتح شمسية سوداء سوداء، داخل المنزل، تجلب الحظ السيء، ونذير شؤم.
– فلسطين
يرش الفلسطينيون الأرز على العروسين، في حفل الزفاف؛ ظنًا منهم؛ أن ذلك يجلب السعادة والذرية الصالحة.

– المغرب العربي
يظن الشعب المغربي أن لمس الخشب، وقول ” شكيكو ” لمن سمع خبرًا سيئًا، أنها ستحمي الشخص من المصير نفسه.

– سوريا
يعتقد أهل سوريا أن سكب القهوة يُعد خيرًا، وفضلات الحمامة رزق.

– الأردن
يقول الأردنيون، عند كسر صحن أو كوب ” انكسر الشر ” ؛ اعتقادًا منهم أن مصيبة قد ذهبت، وأخذت معها كل ما هو سيء.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 2 ساعتين

انكسر الشر او طاح الشر حتى احنا نقوله….

[ عدد التعليقات: 44007 ] نشر منذ 2 ساعتين

عادات ما انزل الله بها من سلطان ,,

,, اما انكسر الشر او انكب الشر ، او شيء من هذا ، فهو تمني وأمل بأن الله وقانا من شرٍ ما , عند كسر هذا الشيء او ابتلف ذاك الشيء , زال الشر واذهبه الله ,,

,, يعني شيء من التفاؤل الطيب ,,

[ عدد التعليقات: 4082 ] نشر منذ 1 ساعة

الشيء الغريب عندنا * أذا جاب الزوج هديـة لزوجة * تشك فيه أنه مسوي شي *!!!!!!!!
*
وتجلس تراقب فيه *!! الى أن يتزوج عليها ثانيه وتكون مغربيه **!!!!
*
ههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 11584 ] نشر منذ 1 ساعة

ناقده

لان عقيدتنا صحيحه وصافيه 🌹

[ عدد التعليقات: 7781 ] نشر منذ 1 ساعة

مثل اللي يبخرون للخوف من العين والحسد خرافات ياكافي☺😁

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