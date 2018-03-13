شهقة الملوخية و ” شكيكو ” .. أغرب عادات الدول العربية
تتميز كل دولة بعاداتها وتقاليدها، التي تختلف عن غيرها؛ وذلك بسب اختلاف الاهتمامات والاعتقادات والأديان، لذا وفي هذا الإطار، سنستعرض أغرب العادات التي تمارسها الشعوب العربية، وتميزها عن غيرها.
– مصر
يعتقد الشعب المصري أن عدم شهق ربة المنزل على الملوخية، بعد وضع الثوم عليها؛ أن طبختها ستتعرض للخراب.
– لبنان
يعتقد الشعب اللبناني أن فتح شمسية سوداء سوداء، داخل المنزل، تجلب الحظ السيء، ونذير شؤم.
– فلسطين
يرش الفلسطينيون الأرز على العروسين، في حفل الزفاف؛ ظنًا منهم؛ أن ذلك يجلب السعادة والذرية الصالحة.
– المغرب العربي
يظن الشعب المغربي أن لمس الخشب، وقول ” شكيكو ” لمن سمع خبرًا سيئًا، أنها ستحمي الشخص من المصير نفسه.
– سوريا
يعتقد أهل سوريا أن سكب القهوة يُعد خيرًا، وفضلات الحمامة رزق.
– الأردن
يقول الأردنيون، عند كسر صحن أو كوب ” انكسر الشر ” ؛ اعتقادًا منهم أن مصيبة قد ذهبت، وأخذت معها كل ما هو سيء.
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 2 ساعتين
انكسر الشر او طاح الشر حتى احنا نقوله….
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3695 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبه ماحطو عادات غريبه عندنا بالسعوديه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44007 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادات ما انزل الله بها من سلطان ,,
,, اما انكسر الشر او انكب الشر ، او شيء من هذا ، فهو تمني وأمل بأن الله وقانا من شرٍ ما , عند كسر هذا الشيء او ابتلف ذاك الشيء , زال الشر واذهبه الله ,,
,, يعني شيء من التفاؤل الطيب ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 4082 ] نشر منذ 1 ساعة
الشيء الغريب عندنا * أذا جاب الزوج هديـة لزوجة * تشك فيه أنه مسوي شي *!!!!!!!!
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وتجلس تراقب فيه *!! الى أن يتزوج عليها ثانيه وتكون مغربيه **!!!!
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ههههههههههههههههههههههههههههه
برق[ عدد التعليقات: 11584 ] نشر منذ 1 ساعة
ناقده
لان عقيدتنا صحيحه وصافيه 🌹
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7781 ] نشر منذ 1 ساعة
مثل اللي يبخرون للخوف من العين والحسد خرافات ياكافي☺😁