شهقة الملوخية و ” شكيكو ” .. أغرب عادات الدول العربية

متابعات(صدى):

تتميز كل دولة بعاداتها وتقاليدها، التي تختلف عن غيرها؛ وذلك بسب اختلاف الاهتمامات والاعتقادات والأديان، لذا وفي هذا الإطار، سنستعرض أغرب العادات التي تمارسها الشعوب العربية، وتميزها عن غيرها.

– مصر

يعتقد الشعب المصري أن عدم شهق ربة المنزل على الملوخية، بعد وضع الثوم عليها؛ أن طبختها ستتعرض للخراب.

– لبنان

يعتقد الشعب اللبناني أن فتح شمسية سوداء سوداء، داخل المنزل، تجلب الحظ السيء، ونذير شؤم.

– فلسطين

يرش الفلسطينيون الأرز على العروسين، في حفل الزفاف؛ ظنًا منهم؛ أن ذلك يجلب السعادة والذرية الصالحة.

– المغرب العربي

يظن الشعب المغربي أن لمس الخشب، وقول ” شكيكو ” لمن سمع خبرًا سيئًا، أنها ستحمي الشخص من المصير نفسه.

– سوريا

يعتقد أهل سوريا أن سكب القهوة يُعد خيرًا، وفضلات الحمامة رزق.

– الأردن

يقول الأردنيون، عند كسر صحن أو كوب ” انكسر الشر ” ؛ اعتقادًا منهم أن مصيبة قد ذهبت، وأخذت معها كل ما هو سيء.