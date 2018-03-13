بالصور.. الشؤون الإسلامية بجازان تهدي جنودنا المرابطين 2000 حقيبة مرابط

أحمد الخبراني(صدى):

بتوجيه من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ الدكتور محمد الأمين بن خطري أحمد الطالب تم تسليم منسوبي قوة منطقة جازان 2000 حقيبة مرابط والتي تحتوي على مصحف وحصن مسلم وفتاوي العلماء حول فضل الرباط في سبيل الله ومفكرة وقلم.

إلى ذلك قدم منسوبوا قوة جازان شكرهم وتقديرهم للدكتور الخطري وللفرع على ما يقدمونه من جهد في سبيل رفع معنويات القوات المرابطة حماية للدين وللوطن ومقدساته داعين الله أن تكون هذه في موازين الحسنات متمنين للجميع التوفيق والسداد.

وبين سعادة الأستاذ محمد بن عبده كريري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمكلف بتسليم هذه الحقائب أن مايقوم به الفرع تجاه إخواننا المرابطين إنما هو واجب ديني ورد الجميل لما يقومون بِه من حماية لمقدساتنا وأعراضنا وقد قدموا الأرواح والأجساد فداء لذلك سائلا الله أن يرحم الشهداء منهم ويشفي المصابين وأن يعجل بالنصر المبين وأن يرد كيد المعتدين إلى نحورهم وأن يريهم الله عجائب قدرته .

