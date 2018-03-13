بالفيديو.. طبيبة تحتفل بطلاقها بوصلة رقص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل أقامته الدكتورة أوليفيا حنا المصرية المقيمة في واشنطن، بمناسبة طلاقها.
وقالت الدكتورة أوليفيا حنا في مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء تعليقاً على الفيديو ، إنها عاشت تجربة زواج مليئة بالحزن وعلى قدرها احتفلت بوقوع الطلاق، موضحة أن المشاركين في حفل الطلاق حضروا بالزغاريد والجميع قدم لها التهنئة بذلك.
وأضافت ، الحفل لا يهين الأسرة وفشلى في الزواج ليس معناه أنى فشلت في حياتى كلها ولكنه بداية لتجربة جديدة لأنى أتحرمت أن أكون عروسا في تجربتى الأولى ولذلك أرتديت فستان زفاف في احتفالية الطلاق ، موضحة: حفل زفافى كان يوم حزين والزواج لم يحدث لأنى طلقت زوجى يوم الفرح .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44007 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهبوله ,,
همس~[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسعدها دام انها مستانسه بطلاقها 🌹~
همس~[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 1 ساعة
بعض الناس متخلفين يفتكرون الطلاق نهاية العالم ؛
بالعكس هو نهاية لقصه سيئه ؛
وبداية لحياه جديده ;;
فطبيعي لما احد يتخلص من شي سيء بحياته يحتفل فيه دام انه اختياره ~
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3695 ] نشر منذ 1 ساعة
يخرب بيتها 🙄
رااايق[ عدد التعليقات: 4082 ] نشر منذ 12 دقيقة
ناقصات عقل ودين ****
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إن أبغض الحلال عند الله الطلاق *!!
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وهذي تحتفل وترقص ** لأنها تطلقت * !!!
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على فكرة أول من يفرح للطلاق ويكون أسعد واحد * هو أبليس لعنة الله عليه *!!