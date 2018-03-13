بالفيديو.. طبيبة تحتفل بطلاقها بوصلة رقص

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل أقامته الدكتورة أوليفيا حنا المصرية المقيمة في واشنطن، بمناسبة طلاقها.

وقالت الدكتورة أوليفيا حنا في مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء تعليقاً على الفيديو ، إنها عاشت تجربة زواج مليئة بالحزن وعلى قدرها احتفلت بوقوع الطلاق، موضحة أن المشاركين في حفل الطلاق حضروا بالزغاريد والجميع قدم لها التهنئة بذلك.

وأضافت ، الحفل لا يهين الأسرة وفشلى في الزواج ليس معناه أنى فشلت في حياتى كلها ولكنه بداية لتجربة جديدة لأنى أتحرمت أن أكون عروسا في تجربتى الأولى ولذلك أرتديت فستان زفاف في احتفالية الطلاق ، موضحة: حفل زفافى كان يوم حزين والزواج لم يحدث لأنى طلقت زوجى يوم الفرح .