” نايكي ” تدخل على الخط.. تعلن تمويل صفقة انتقال نيمار للملكي

نواف السالم(صدى):

يبدو أن أزمة انتقال نيمار من سان جيرمان والخروج إلى نادي أخر هو الحدث الرياضي الأهم الذي يسيطر في الوقت الحالي.

وفي ظل تداول الأنباء المختلفة حول صعوبة انتقال نيمار من النادي الفرنسي، إلا أنه كشفت مصادر عن دخول شركة ” نايكي ” في أمر انتقال اللاعب.

وقالت مصادر إن ” نايكي ” الأمريكية للملابس الرياضية؛ تسعى لتقديم المساعدة لريال مدريد ماديًا لخطف نيمار من النادي الفرنسي.

وعلى الرغم من أن الراعي الرئيسي لقميص ريال مدريد حالياً، هي شركة أديداس الألمانية، المنافسة لـ ” نايكي ” في الأسواق العالمية، إلا أن . ” نايكي ” ترغب في تمويل صفقة نيمار من أجل التقرب من إدارة ريال مدريد، التي ينتهي عقدها مع أديداس بحلول 2020 مع إمكانية التجديد لـ4 أعوام إضافية

يجدر الإشارة إلى أن أمر انتقال ” نيمار ” بات معقدًا بعد الإعلان عن أن الأمير القطري تميم بن حمد هو وحده من يملك قرار السماح له بالانتقال، حسبما ذكر ناصر الخليفي رجل الأعمال القطري، ومالك نادي سان جيرمان.