” إنسان ” تنفق أكثر من 8 مليون ريال على برنامج الإسكان

سعيد العجل(صدى):

أنفقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) مبلغ 8.500.000 ريال، على برنامج الإسكان خلال العام المنصرم 2017، واستفاد منها 445 مستفيدا، واشتملت مجالات الإنفاق على شراء وترميم المنازل واستكمال البناء، وكذلك هدم وإعادة البناء للحالات الاستثنائية، حيث أنفقت الجمعية 4,900,000 ريال لشراء 38 منزلا، كما أنفقت الجمعية ريال 2,000,000 لترميم 42منزلا، فيما صرف 1,400,000 ريال لاستكمال بناء 18 منازل، كما أنفقت مبلغ 200.000 ريال لهدم وإعادة البناء لأحد منازل الأسر.

ويأتي هذا الإنفاق السنوي على مشروع الإسكان بكافة مجالاته انطلاقا من اهتمام الجمعية بتوفير السكن الملائم لأسر الأيتام وإحساسا منها بأهمية هذا الجانب لما يمثله الإسكان من استقرار الأسرة وتوفير الحياة الكريمة لها، باعتبار السكن أحد أهم أسس الحياة الرئيسية.