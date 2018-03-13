استمرارا لعلاقتهما المشبوهة.. وفد عسكري إيراني يصل أراضي قطر

طهران(صدى):

كشفت مصادر، عن وصول وفد عسكري إيراني إلى الدوحة، أمس الإثنين، حيث يمثل الوفد القوات البحرية الإيرانية؛ للمشاركة في مؤتمر لقادة القوات البحرية في الشرق الأوسط، وذلك استمرارًا لمسلسل التحالف غير المقبول بين قطر وإيران، اللتين تحاولان زعزعة استقرار الدول العربية.

وأوضحت المصادر، أن الوفد العسكري الإيراني، الذي يرأسه نائب قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسير، سيشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى إنه سيقوم بجولة تفقدية في المعرض الدولي السادس للدفاع البحري ” ديمدكس 2018 “.

الجدير بالذكر، إنه تعد قطر هي الدولة العربية الأولى التي عقدت اتفاقية أمنية مع الحرس الثوري الإيراني عام 2015، كما اتسعت العلاقات المشبوهة بين البلدين بشكل لافت منذ المقاطعة العربية لقطر يونيو الماضي؛ بسبب دعمها للإرهاب ومساعدتها على زعزعة الاستقرار في الدول العربية.