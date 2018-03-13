” الجوازات ” إمكانية عودة ابنة مقيم إلى كفالة والدها بعد تركها العمل

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية عودة ابنة مقيم إلى كفالة والدها ابنة بعد انتهاء عقدها في المؤسسة التي تعملها بها وإلغاء كفالتها بها.

وأوضحت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ردًا على أحد المتسائلين، أنه يمكن العودة إلى كفالة والدها في حال وجود تنازل وموافقة وزارة العمل على ذلك.

وكان أحد مغردي تويتر وجه سؤالًا إلى ” الجوازات “، قائلًا ” هل يمكن لابنة المقيم بعد نقل كفالتها إلى مؤسسة أن تعود إلى كفالة والدها بعد انتهاء عقدها في المؤسسة التي تعمل بها ؟ “.