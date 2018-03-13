المفتي لـ ” الدعاة ” : الطريق ليس ممهدا والعراقيل كثيرة.. وهذه نصيحتي

عادل الحربي(صدى):

أكد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، أن السير في سبيل الدعوة إلى الله ليس سهلاً، بل تعتري ذلك مشاكل وعقبات وصعوبات.

وأشار مفتي المملكة، إلى أن الداعية قد يواجهه أذى وضرراً في طريقه، موجهاً إياهم بالتحلي بالصبر والثبات وألا تضعف همته؛ لما يواجهه من مشاكل وعراقيل بل يمضي في دعوته متوكلاً على الله مستعينا به صابرًا محتسبًا.

جاء ذلك خلال لقاءه الدعاة المشاركين في فعاليات الدورة الثامنة للدعاة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه يب على الداعية أن يتصرف مع كافة درجات الناس وأفهامهم وعلومهم، بحكمة وبصيرة، موصياً إياهم بالسعي في لم الشمل وتوحيد الصف وجمع كلمة المسلمين على طاعة ولي أمرهم في المعروف والانضواء تحت لوائه.

وحذرهم من التفرق والتشرذم وعن الخروج على ولاة أمور المسلمين، وكذلك من الأفكار الهدامة والفئات الضالة والدعوات المشبوهة، حاثاً إياهم على التزود بالعلم الشرعي المؤصل والنهل من علوم الكتاب والسنة بالقدر الضروري حتى يكون على بينة من أمره فيما يدعو إليه وفيما يأمر به وينهى عنه.