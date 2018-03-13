” أعمال ” تفتتح باب التسجيل والقبول للتدريب المنتهي بالتوظيف بمستشفى الحبيب الطبي

تركية البدر(صدى):

أعلنت جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض (أعمال) عن استقبال طلبات المتقدمين للوظائف الطبية والإدارية بمستشفى الحبيب الطبي.

وشهدت لجنة المقابلات بالجمعية إقبالا كبيرا من الشباب السعودي الراغبين في التسجيل للالتحاق بسوق العمل كما تتيح الجمعية التسجيل عبرها الموقع الإلكتروني https://aamal.org/career/ .

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (إجادة) الذي دشنه سمو أمير منطقة الرياض أواخر يناير الماضي، ويهدف إلى خلق فرص وظيفية مناسبة للشباب الذي يعاني من البطالة في منطقة الرياض ليتمكنوا من تحسين مستقبلهم و مساعدة عائلاتهم ومجتمعاتهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

وفي هذا الإطار فقد وقعت الجمعية اتفاقية مع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الطبي لتدريب وتوظيف 1055 مستفيدًا.

يشار إلى أن جمعية (أعمال) تتبنى خطة استراتيجية لخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة للشباب والفتيات برواتب سنوية تزيد على مليار ريال، حيث تم توقيع 27 اتفاقية مع مختلف الجهات لتدريب وتأهيل وتوظيف الشباب من الجنسين.