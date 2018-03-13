مبادرة معالجة التشوه البصري على طاولة الاجتماع بين أمين الشمالية ومدير المرور

سعيد العجل(صدى):

بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ال سعود أمير منطقة الحدود الشمالية استقبل سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد في مكتبة صباح هذا اليوم الثلاثاء مدير إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية العقيد مشبب بن سعيد القحطاني.

وحضر اللقاء وكيل الأمين لشؤون الخدمات الدكتور مهند الدخيل وقائد مبادرة التشوه البصري مدير التخطيط العمراني بأمانة المنطقة المهندس طيب العنزي ومدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عبدالعزيز عبدي العنزي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الأمانة والمرور بشأن تنفيذ مبادرة معالجة التشوه البصري والهدف تحسين المشهد الحضري التى بدأت أمانة المنطقة بتنفذها اعتباراً من 1/1/2018 ضمن رؤية المملكة 2030.

تطرق اللقاء إلى تنسيق الجهود المشتركة والإجراءات التي يجب اتخاذها لإزالة مظاهر التلوث البصري ومنها السيارات التالفة أو الهياكل وتشديد الرقابة على المعدات التى تقوم برمي مخلفات البناء في الشوارع أو الساحات العامة عبر عمل تكاملي موحد بين الجهتين .

من جهته أكد القحطاني بأن إدارة المرور على أتم الاستعداد لتسخير كافة الإمكانات من أجل القضاء على مظاهر التلوث البصري وتطبيق رؤية االمملكة 2030.

وفي نهاية اللقاء قدم الراشد شكره وتقديره للقحطاني على هذا الزيارة وتفاعله مع مبادرة التشوه البصري التى تقوم بها أمانة المنطقة.

