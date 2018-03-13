‏أمير ⁧‫الشمالية‬⁩ يكرّم طالبة لحصولها على درجة متميزة في اختبار هيئة التخصصات الطبية

سعيد العجل(صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، الطالبة أسيل بنت منور العنزي، لحصولها على درجة متميزة في اختبار هيئة التخصصات الطبية، بحضور معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر.

وهنأ سموه الطالبة على الدرجة التي حققتها، واصفاً مهاراتها بالمميزة، متمنياً لها دوام التوفيق والتقدم والنجاح، ومقدّماً سموه تكريماً خاصاً للطالبة.

فيما عبّرت الطالبة أسيل منور العنزي ووالدها عن جزيل شكرهما لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذا التكريم، مؤكدين أن استقبال سموه والتكريم سيكون حافزاً لمواصلة التميز وتحقيق مراكز علمية متقدمة.

