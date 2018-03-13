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بالصور.. أم تبيع طفلتها عبر الإنترنت

بالصور.. أم تبيع طفلتها عبر الإنترنت
لندن(صدى):

عرضت أم بريطانية محرومة من النوم ، ابننتها الصغيرة ذات الـ 3 سنوات للبيع عبر منشور طريف على الإنترنت بعد ما فعلته بمنزلها المرتب.

وذكرت الأم في منشوها أنها استيقظت بعد يوم شاق تركت خلاله المنزل مرتبًا نظيفًا، وكأن قنبلة انفجرت به على حد وصفها، حيث أفسدت طفلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات وأربعة أشهر المكان بالكامل وأغرقته في الفوضى، مما اضطرها لعرضها للبيع عبر الإنترنت من خلال منشور طريف.

سكبت الطفلة الطعام على السجاد ووضعت منظف الاستحمام على الحائط وحوض الاستحمام، كما أغرقت غرفتها بالألعاب.

 


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 2 ساعتين

ي قلبي الاطفال مهما تسوي ف البيت وتنظفي ف دقيقه يلعبوا وكنك ماسويتي شي

عسى ربي يحفظهم

[ عدد التعليقات: 44007 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا اللي يقول // ماجاء ببلاش يروح بلاش ,,

[ عدد التعليقات: 3695 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ياخذ الأم … حسبي الله عليها ….. هذي تنباااااع 💔😭

[ عدد التعليقات: 7781 ] نشر منذ 1 ساعة

اسبوع البيعه☺من يبيع كمان😣😁الله المستعان ولايبلانا

[ عدد التعليقات: 27465 ] نشر منذ 37 دقيقة

‏قيل لامرأة لها ثمانية أبناء:
‏أيهم تحبين؟؟
‏قالت: إذا نظرت لواحد رأيته ثمانية
‏وإذا نظرت لهم جميعا وجدتهم واحد
‏واذ بغيت السوق ما لقيت ولا واحد💔
😂😂😂

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