بالصور.. أم تبيع طفلتها عبر الإنترنت

لندن(صدى):

عرضت أم بريطانية محرومة من النوم ، ابننتها الصغيرة ذات الـ 3 سنوات للبيع عبر منشور طريف على الإنترنت بعد ما فعلته بمنزلها المرتب.

وذكرت الأم في منشوها أنها استيقظت بعد يوم شاق تركت خلاله المنزل مرتبًا نظيفًا، وكأن قنبلة انفجرت به على حد وصفها، حيث أفسدت طفلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات وأربعة أشهر المكان بالكامل وأغرقته في الفوضى، مما اضطرها لعرضها للبيع عبر الإنترنت من خلال منشور طريف.

سكبت الطفلة الطعام على السجاد ووضعت منظف الاستحمام على الحائط وحوض الاستحمام، كما أغرقت غرفتها بالألعاب.