الإطاحة بموسيقار خارج دار أوبرا نيويورك لتحرشه الجنسي بالذكور

نيويورك(صدى):

الإستغناء عن قائد أوركسترا شهير بدار أوبرا نيويورك؛ لقيامه بالإيذاء الجنسي ومضايقة مجموعة من الموسيقيين الذكور.

ويُدعى الموسيقار ” جيمس ليفين ” ، ويبلغ من العمر 74 عامًا، كما يُعد منذ فترة طويلة أيقونة فنية كبرى بالأوبرا، لكنه غادر أمس الاثنين بعد أن وجد التحقيق أن الموسيقار قد تورط في السلوك المسيء والمضايقة الجنسية تجاه الفنانين الضعفاء.

حيث قامت دار الأوبرا متروبوليتان بالتحقيق معه في ديسمبر الماضي بشأن هذا الأمر، حيث أجرت مقابلات مع أكثر من 70 شخصًا تعرضوا للمضايقات الجسدية من قبل الموسيقار الشهير.

إلى أن تم الإعلان أمس الإثنين عن إجراء تحقيق في اتهامات سوء المعاملة من قبل وأثناء فترة، مسيرته الموسيقية التي استمرت 46 عامًا في دار الأوبرا.