إنفوجراف.. المعنى المقصود من حالات الدفعات تظهر في حساب المستفيد

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، المعنى من حالة الدفعات التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية للبرنامج على شبكة الإنترنت.

وأشار البرنامج، إلى أن كلمة ” لا يوجد ” تعني أن إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع واستحقاقه صفر، مضيفاً أن حالة ” وجهت ” تعني بأن عملية الإبلاغ تحت الإجراء.

ولفت البرنامج إلى أن كلمة ” مدفوعة ” تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الأيبان المسجل على البوابة الإلكترونية، أما كلمة ” مرفوضة ” فتعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد وقت الإيداع لم يكن نشط، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة ” تأكيد الحساب البنكي ” بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

وأضاف البرنامج أن كلمة ” في الانتظار ” تعني أن هناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة ” تأكيد الحساب البنكي ” بعد التأكد من تنشيطه.

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