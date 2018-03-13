إنفوجراف.. المعنى المقصود من حالات الدفعات تظهر في حساب المستفيد
أوضح برنامج حساب المواطن، المعنى من حالة الدفعات التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية للبرنامج على شبكة الإنترنت.
وأشار البرنامج، إلى أن كلمة ” لا يوجد ” تعني أن إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع واستحقاقه صفر، مضيفاً أن حالة ” وجهت ” تعني بأن عملية الإبلاغ تحت الإجراء.
ولفت البرنامج إلى أن كلمة ” مدفوعة ” تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الأيبان المسجل على البوابة الإلكترونية، أما كلمة ” مرفوضة ” فتعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد وقت الإيداع لم يكن نشط، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة ” تأكيد الحساب البنكي ” بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.
وأضاف البرنامج أن كلمة ” في الانتظار ” تعني أن هناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة ” تأكيد الحساب البنكي ” بعد التأكد من تنشيطه.
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