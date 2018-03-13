3 وظائف شاغرة لدى مجموعة شركات راشد عبدالرحمن

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 11 مارس ومستمر حتى 11 يونيو 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مندوب مشتريات خارجية، موظف استقبال، منسق إداري ” ، لافته إلى انه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع منهنا