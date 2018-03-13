وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ” زين “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” زين السعودية ” للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لذوي الخبرة والخريجين الجدد، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مستشار العقود القانونية.

– مسؤول أول خدمات الموارد البشرية.

– محلل الأصول الثابتة.

– خريجي العلاقات العامة والاتصالات.

– خريجي الهندسة المدنية/ الكهربائية/ الاتصالات.

– خريجي المحاسبة/ والمالية.

– خريجي تكنولوجيا المعلومات/ وعلوم الحاسب الآلي/ وهندسة الحاسب الآلي.

– خريجي الموارد البشرية.

– خريجي نظم المعلومات الإدارية.

– خريجي التسويق.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وأن التقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2018م، وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي :هنا.