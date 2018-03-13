بالفيديو.. فتيات يشعلن شوارع تركيا بالرقص على أغنية لمصر
أشعلت مجموعة من الفتيات شارع أزمير في تركيا، بوصلة رقص على أغنية ” بشرة خير ” للفنان الإماراتي حسين الجسمي التي غناها لمصر.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتيات وهن يرقصن على أنغام أغنية بشرة خير بحماس شديد، جاء ذلك ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44007 ] نشر منذ 3 ساعات
وآخرتها …؟
رااايق[ عدد التعليقات: 4082 ] نشر منذ 2 ساعتين
أشوف الرقص زاد في الشوارع هالأيام *!!!!!
*
أييييه * يمكن تنشيط للدورة الدمويه * ههههههههههههههههههههه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3695 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرقص مفيد ومنعش وكمان حيويه ويفرح القلب 😍
همس~[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂 الله يلطف بحالهم ؛
ولا وحده فيهم تعرف ترقص ~