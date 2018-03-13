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بالفيديو.. فتيات يشعلن شوارع تركيا بالرقص على أغنية لمصر

بالفيديو.. فتيات يشعلن شوارع تركيا بالرقص على أغنية لمصر
أنقرة(صدى):

أشعلت مجموعة من الفتيات شارع أزمير في تركيا، بوصلة رقص على أغنية ” بشرة خير ” للفنان الإماراتي حسين الجسمي التي غناها لمصر.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتيات وهن يرقصن على أنغام أغنية بشرة خير بحماس شديد، جاء ذلك ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4082 ] نشر منذ 2 ساعتين

أشوف الرقص زاد في الشوارع هالأيام *!!!!!
*
أييييه * يمكن تنشيط للدورة الدمويه * ههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 2 ساعتين

😂😂 الله يلطف بحالهم ؛

ولا وحده فيهم تعرف ترقص ~

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