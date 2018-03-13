جوهانسون تخطف لقب صاحبة أفضل ” شفاة ” فى العالم

أماني الغامدي(صدى):

نجحت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، في الاستحواذ على لقب صاحبة أفضل شفاة في العالم، وذلك بحسب الإحصائية التى قادها طبيب تجميل عالمي، أفادت بأن سمك الشفاة العليا والسفلي يحدد مستوى جاذبية شفاة المرأة.

وهذه الإحصائية ساهمت في منح جوهانسون، اللقب والتي تمت بواسطة 560 جراح تجميل و 560 فرد من الجمهور من 35 دولة بقيادة الدكتور العالمي ” بول هيدكروجر “.

وحصلت الفنانة الأمريكية على مقياس 1:1 من الاختبارات ووصلت لمرحلة الكمال، واستطاعت أخيرًا خطف اللقب من الأمريكية أنجيلينا جولى التى كانت مستحوذة على اللقب لعدة سنوات.