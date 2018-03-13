ديفيد سيلفا يكشف عن معانته: ابني يقاتل للبقاء والكرة تعالج آلامي

نواف السالم(صدى):

كشف الإسباني ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي، عن مروره بأوقات في غاية الصعوبة على مستوى حياته الشخصية الخاصة .

وقال ” سيلفا ” إنه على الرغم من تلك الظروف إلا أنه نجح في أن يجعل أداؤه في الملعب جيدًا، دون أن يتأثر بأزماته، على مدار الموسم الجاري.

وأضاف ” سيلفا ” : ” عندما ألعب كرة القدم، أنسى كل شيء، اللعب أمر جيد بالنسبة لي.. في حياتي الخاصة، مررت بلحظات صعبة جداً، ابني يقاتل للبقاء على قيد الحياة، ولكننا سعداء لأنه يصبح أقوى مع مرور الوقت ” .

وتابع: ” نحن سعداء بالحصول على النقاط الثلاث، مواجهة ستوك في ملعبه لم تكن سهلة، لكنا قدما أداء جيداً، نلعب بهذه الطريقة منذ بداية الموسم “.

يجدر الإشارة إلى أن سجل هدفي الفوز على ستوك سيتي، أمس الأثنين، وساهم في اقتراب مانشستر سيتي بشكل كبير من التتويج بالدوري الإنجليزي.