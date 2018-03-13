بالفيديو.. سمكة تحمي صغارها من الخطر بوضعهم في فمها
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو مذهل لسمكة كبيرة تحمي صغارها من الإفتراس وذلك بوضعهم داخل فمها عند اقتراب الخطر .
وظهرت السمكة الأم في الفيديو المتداول وهي تُدخل صغارها في فمها ، ثم تٌخرجهم عندما تطمئن أنه لا يوجد خطر عليهم في مشهد رائح أثار إعجاب المتابعين .
#شاهد كيف تقوم هذه السمكة الأم بحماية صغارها من الإفتراس وذلك بوضعهم داخل فمها عند اقتراب الخطر#السعودية pic.twitter.com/eA9WwtIEP9
— وطني تيوب (@watanitube) March 13, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44007 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله ,,