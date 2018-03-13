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بالفيديو.. سمكة تحمي صغارها من الخطر بوضعهم في فمها

بالفيديو.. سمكة تحمي صغارها من الخطر بوضعهم في فمها
متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو مذهل لسمكة كبيرة تحمي صغارها من الإفتراس وذلك بوضعهم داخل فمها عند اقتراب الخطر .

وظهرت السمكة الأم في الفيديو المتداول وهي تُدخل صغارها في فمها ، ثم تٌخرجهم عندما تطمئن أنه لا يوجد خطر عليهم في مشهد رائح أثار إعجاب المتابعين .


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