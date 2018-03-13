وظائف إدارية شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ” MBSC ” ، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن وظائف إدارية شاغرة في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ، لافتة إلى أن الوظائف للسعوديين فقط.

وأوضحت الكلية أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مسؤول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: الدرجة الجامعية في مجال علوم الكمبيوتر، بالإضافة إلى مسؤول المنح الدراسية والقبول: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت كلية الأمير محمد بن سلمان، إلى أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ 11 مارس 2018م، وحتى تاريخ 9 مايو 2018م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: هنــــــــــا .