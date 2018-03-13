بالصور.. الأمير هاري يتعامل مع خطيبته علي طريقة الرجل الشرقي

لندن(صدى):

خطف الأمير هاري الخامس على ترتيب العرش البريطاني الأنظار أمس؛ وذلك بسبب رد فعله التلقائي على إعجاب خطيبته الملفت لأداء المطرب البريطاني ” ليم بين ” ، خلال حفل ” الكومنولث ” .

حيث أثار الأمير الشاب موجة من السخرية بين محبي العائلة المالكة البريطانية من حول العالم، بعد أن وجه نظرة غاضبة لخطيبته الممثلة المعتزلة ” ميجان ميركل ” خلال الحفل، جراء اعجابها بأداء ” ليم بين ” ، العضو السابق بفريق ” وان دايركشن ” خلال الحفل.

وبينما كانت تتابع ميجان الغناء بمزيج من الإعجاب والانبهار، ظهرت على هاري علامات الغضب كأي رجل شرقي يشعر بالغيرة تجاه زوجته، جراء علامات الإعجاب التي ظهرت على وجه خطيبته بالمطرب الشاب.

والجدير بالذكر أن الحفل هو الأول الذي تشارك فيه ” ميجان ميركل ” برفقة الملكة اليزابيث الثانية وجميع أفراد العائلة المالكة البريطانية.