32 وظيفة شاغرة بجامعة ” الإمام محمد بن سعود ” الإسلامية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة ” الإمام محمد بن سعود ” الإسلامية، عن المسابقة الوظيفية للوظائف الإدارية التي تعقدها خلال الفترة من 25-27/6/1439هـ، عبر موقعها الإلكتروني.

حيث أعلن عبدالله بن إبراهيم عسيري، مدير عام شؤون الموظفين، أن الجامعة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، طرحت عدد 32 وظيفة شاغرة من المرتبة الأولى وحتى المرتبة العاشرة.

وجاءت الوظائف المتاحة وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

1- مهندس ميكانيكي مشرف.

2- مهندس كهربائي مشرف.

3- مراقب انشاءات.

4- مستشار قانوني مساعد.

5- مهندس معماري.

6- مهندس كهربائي.

7- كهربائي.

8- أخصائي شؤون موظفين.

9- مهندس معماري مساعد.

10- مهندس كهربائي مساعد.

11- مهندس مدني مساعد.

12- مشرف اسكان.

13- مهندس زراعي مساعد.

14- مطور برامج مساعد.

15- مصحح لغوي.

16- محرر صحفي.

17- أمين مكتبة.

18- مشرف رياضي.

19- فني مختبر.

20- محضر مختبر.

21- رسام معماري.

22- مدرب رياضي.

23- محاسب مساعد.

24- ناسخ آلة.

25- فني طباعة.

26- مشرف اسكان.

27- مراقب طلبة.

28- مساعد إداري.

29- كاتب.

30- كاتب.

31- موزع بريد.

32- مشغل أجهزة مكتبية.

كما أتاحت الجامعة، إمكانية الإطلاع على التفاصيل والشروط الخاصة بتلك الوظائف، من قِبل الراغبين في العمل بها، من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، الموضح بالرابط التالي:هنا