متهم يصل إلى المحكمة لنظر قضيته بسيارة مسروقة

واشنطن(صدى):

وصل متهم أمريكي في سرقة سيارة إلى المحكمة بسيارة أخرى مسروقة ما عرضه للقبض عليه بقضية أخرى.

وقالت الشرطة في تصريحات إعلامية، إن جوناثان ريفيرا، كان مطلوباً للمثول أمام المحكمة يوم الأربعاء الماضي، بتهمة سرقة من الدرجة الأولى والتلاعب بسيارة في فبراير الماضي.

وأثناء فحص لوحات السيارات المتوقفة أمام المحكمة، تبين أن السيارة التي قادها ريفيرا محل بلاغ عن سرقتها من مدينة نيونغتون .

وراقبت الشرطة السيارة، وسارعت بالقبض على ريفييرا، بمجرد دخوله إليها.