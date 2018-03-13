بلدية وسط الدمام تقوم بزيارة 463 منشأة صحية الشهر الماضي

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية وسط الدمام خلال الشهر الماضي بزيارة 463 منشأة تجارية وجهت خلالها 160 إنذاراً ومنحت 426 مخالفة لمختلف المنشآت الصحية .

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبد الله بن سند الشمري أن البلدية كثفت الحملات الميدانية بهدف رفع المستوى الصحي، والتي شملت الكشف على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في نطاق البلدية.

وأشار الى أن اللجان المختصة تقوم بمتابعة المحلات الصحية وفقا لبرنامج معد مسبقا.

وأبان أن الحملات تمت لمختلف الأنشطة الصحية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية، للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات اللآزمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

وشدد المهندس الشمري على أن البلدية ماضيه في تطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وأن هذه الجهود تأتي امتدادا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير التي تنص على تكثيف الجهود الرقابية على جميع المحلات التجارية للحفاظ على صحة المستهلكين، والصحة العامة ومراقبة المنشآت وتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين .