ألمانيا تتربع على عرش التصنيف الأوروبي في تعاطي المخدرات

برلين(صدى):

جاء عدد من المدن الألمانية في مقدمة الترتيب الأوروبي من حيث تعاطي المخدرات، وذلك بعد النتائج التي ظهرت في دراسة جديدة عن تحليل مياه الصرف الصحي، و الذي أكد وجود آثار مواد كيماوية في مياه مجاري أوروبا نتيجة استهلاك المخدرات.

حيث تم حصر المدن ” ساربروكن وماينتس وشمنتس وبرلين ” بين مدن ألمانية أخرى ضمن عدد آخر من البلدان في عموم القارة التي لديها بعض أصعب عادات تعاطي المخدرات في أوروبا.

وقامت الدراسة بتحليل مخبري لعينات يومية من الصرف الصحي في غضون أسبوع، وقد أظهر تحليل مياه المجاري لعدد 43 مليون شخص وجود آثار لأربعة مخدرات هي الأمفيتامين والكوكايين ومخدر النشوة (اكستازي) والميثامفيتامين (كريستال ميث).

كما أكدت نتائج الدراسة، التي نشرها المركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمانها هذا الأسبوع، إلى أن المدن الألمانية تشكل نصف المدن العشرة التي تتصدر القائمة من حيث تعاطي الأمفيتامين، و وردت المدن الألمانية في تصنيف تعاطي الميثامفيتامين، واحتلت العاصمة برلين المرتبة السادسة في قائمة المدن من حيث أعلى معدلات تعاطي حبوب النشوة “اكستازي”.