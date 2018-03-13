بعد أن حالفه الحظ السيء.. سواريز يسعى لفك عقدته

ماجد محمد(صدى):

يلاحق نجم البرسا لويس سواريز سوء الحظ في إطار دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، وهو ما يدفع اللاعب للتفكير في كسر هذا الحظ السيء.

وفشل سواريز في صفوف برشلونة، خلال الموسم الحالي، في إحراز الأهداف حتى الأن، على الرغم من احتلاله وصافة هدافي الدوري الإسباني بـ 21 هدف.

ويبحث سواريز عن فك عقدته أمام تشيلسي، في مباراة الأياب المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، والتي من المتوقع أن تكون موقعة جديدة مثيرة بين الفريقين بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.