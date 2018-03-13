أمير مكة بالنيابة يتخذ إجراءا عاجلا بشأن أزمة موظفي الكهرباء

علي القحطاني(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بندر، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، توجيهاً بتشكيل لجنة من الإمارة والشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الغربي، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأكد سمو الأمير، خلال ترؤسه اجتماعاً بحضور رئيس القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالمعين الشيخ وعدد من قيادات القطاع، أن وظيفة اللجنة ستكون إيجاد حلول لموظفي الكهرباء الذين لم تُجدِّد الشركة عقودهم.

وأكد الأمير عبدالله بندر، على أهمية الحد من انقطاع التيار الكهربائي في محافظات المنطقة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.