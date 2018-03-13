أمجد طه: إيران وقطر ينتقموا لطرد ” العمادي ” من غزة

طلال الضوي(صدى):

علق الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم الثلاثاء، على استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في شمال قطاع غزة، وإلقاء عبوة ناسفة عليه.

وأكد ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الهجمة تعتبر انتقام لطرد سفير أمير قطر تميم بن حمد من غزة، وضرب للمصالحة الفلسطينية.

وأضاف ” جماعة إيران ونظام قطر في غزة قاموا بانفجار استهدف موكب رئيس وزراء فلسطين رامي الحمد الله أثناء دخوله قطاع غزة، كانتقام من الذين طردوا سفير الأمير تميم ولضرب المصالحة الفلسطيني “.

وكان سكان قطاع غزة استقبلوا سفير الدوحة في فلسطين محمد العمادي بالأحذية، وقاموا بطرده وتمزيق صور أمير قطر وإنزال العلم القطري من أسطح الأبنية.

اقرأ أيضًا: