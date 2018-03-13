” تويتر ” تهدد الحاصلين على عملات رقمية بمعاقبتهم

نورة الشهري(صدى):

عاقبت إدارة موقع التدوين المصغر ” تويتر ” ، مجموعة كبيرة من مستخدمي الموقع الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بإيقاف حساباتهم؛ لانتهاكهم قانون السبام.

ورصدت إدارة الموقع، قيام بعض تلك الحسابات بشراء إعادة تغريد ” ريتويت ” ، وكذلك سرقة تغريدات من حسابات أخرى، مؤكدة أن قانون السبام يحظر البيع وشراء وتضخيم الحسابات بشكل مصطنع.

وهدَّدت إدارة الموقع، كل من يحصل على عملات رقمية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أنها على علم بحالات الاحتيال وانتحال الهوية التي يقوم بها بعض المستخدمين للحصول عليها بهذه الطرق.