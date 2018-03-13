بالفيديو.. تركيا تجهز لمجزرة إنسانية بعفرين السورية
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لقوات تابعة للجيش التركي والمليشيا الموالية له في منطقة عفرين السورية أثناء انتهاك كافة حقوق الإنسان بحق سكان المنطقة.
وظهر في الفيديو قوات الجيش التركي بالتعاون مع إيران والإخوان والمليشيا المتطرفة وهو يستعدون لقتل أطفال ونساء عفرين في مجزرة بحق الإنسانية، ويداعبوا بعض المدنيين بالأسلحة والعنف.
#سوريا على أبواب مجزرة في #عفرين ..
جيش نظام #تركيا وبالتعاون مع حلفائه من #إيران والاخوان المسلمين والمليشيات المتطرفة يستعدون لقتل أطفال ونساء عفرين وارتكاب مجزرة في حق الانسانية.
‼الفيديو لقوات #اردوغان وجماعة جبهة النصرة الديمقراطية جداً وهم يمزحون مع المدنيين!🙄#امجد_طه pic.twitter.com/8EzcziG0r2
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) March 13, 2018
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