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بالفيديو.. تركيا تجهز لمجزرة إنسانية بعفرين السورية

بالفيديو.. تركيا تجهز لمجزرة إنسانية بعفرين السورية
أنقرة(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لقوات تابعة للجيش التركي والمليشيا الموالية له في منطقة عفرين السورية أثناء انتهاك كافة حقوق الإنسان بحق سكان المنطقة.

وظهر في الفيديو قوات الجيش التركي بالتعاون مع إيران والإخوان والمليشيا المتطرفة وهو يستعدون لقتل أطفال ونساء عفرين في مجزرة بحق الإنسانية، ويداعبوا بعض المدنيين بالأسلحة والعنف.


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