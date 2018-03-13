الجمارك توضح مجموعة من الإرشادات الهامة عند الاستيراد

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإرشادات المتعلقة بعملية الاستيراد؛ حيث يساهم تطبيقها في إنهاء الإجراءات الجمركية بكل سهولة ومرونة في زمن قياسي.

وفي السياق نفسه، أشارت الجمارك، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أهمية التأكد من محتويات الإرسالية قبل شحنها إلى المملكة (نوع، وزن، الكمية، بلد المنشأ)، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من الحصول على الإذن المسبق للاستيراد المؤقت مع التقيد بالمدة النظامية لإخراج الإرسالية.

وأضافت ” الجمارك ” أنه يجب عدم التصرف في الإرسالية أو بجزء منها عند فسحها بتعهد؛ إلا بعد ورود خطاب رسمي من الجمرك المعني بإجازة الفسح من عدمه، بالإضافة إلى حفظ المستندات لمدة 5 سنوات وفقًا لما تقتضيه أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

وتابعت مصلحة الجمارك: ” تفويض المخلص الجمركي والوكيل الملاحي المعتمد وتجنب مؤسسات الوساطة غير المعتمدة ” ، لافتة إلى التأكد من الحصول على إذن الاستيراد المسبق للأصناف المقيدة التي تتطلب ذلك؛ كالمواد الكيميائية والأدوية وغيرها.

ولفتت ” الجمارك ” إلى أهمية التأكد من عدم احتواء الإرسالية على أي من السلع أو المواد الممنوعة، وتقديم المستندات الجمركية قبل وصول السفينة لمنفذ الدخول.