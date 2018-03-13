فيديو لمسابقة طريفة يلقى تداول لافت .. ومطالب لتركي آل الشيخ: ” نبيها “

ماجد محمد(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعبة طريفة تسمى ” ضرب الكف ” ، تعتمد على قدرة التحمل الفائز فيها الضرب على أن يستسلم أحدهم في النهاية.

ولاقى المقطع تداول لافت على مواقع التواصل وصحبه تعليقات ساخرة، وسط مطالبات طريفة لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بتنظيم هذه المسابقة في المملكة.

وكان رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ استجاب إلى العديد من المطالب للجماهير الرياضية، حيث وجه مؤخراً بتنظيم بطولة للبلوت والبليستيشن، إضافة إلى مارثون الرياض الدولي.