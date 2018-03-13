منسوبو مدرسة عباد بن بشر يزورون جنودنا البواسل بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

إبراهيم الزهراني(صدى):

زار قائد مدرسة عباد بن بشر بعسير الأستاذ عبدالله بن علي الشهري ورائد النشاط الأستاذ محمد أحمد الزهراني وبعض منسوبو المدرسة بعض المصابين من جنودنا البواسل بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

وتحدث رائد النشاط الأستاذ محمد الزهراني لـ ” صدى ” الوطن يفتخر ويعتز بتضحيات وشجاعة أبطال القوات المسلحة كافة رافعا التهنئة على انتصارات الأبطال المتتالية في الحفاظ على حدود وتراب هذا الوطن ضد كل غاشم يريد حفنة من تراب هذا الوطن وبين الزهراني أن أبناءكم الطلاب في قلوبنا وأنهم يلقون كل الرعاية والاهتمام من منسبوبي التعليم.

كما قدم المصابين شكرهم لمدير عام التعليم بعسير الأستاذ جلوي كركمان على مايلقونه أبناءهم من اهتمام ورعاية وتعليم وكررو الشكر لقائد المدرسة ومنسوبيها على هذه الزيارة الغير مستغربة معربين عن اعتزازهم وتشريفهم مع زملائهم في تلبية نداء الواجب والحفاظ على حدود والوطن واستمرارهم بكل حزم لردع كل معتدي مشددين على رغبتهم الأكيدة بعد شفائهم العودة مع زملائهم الى ميدان العز والشرف لحماية الوطن.

وفِي نهاية الزيارة قدمت لهم الهدياء من قبل منسوبي مدرسة عباد بن بشر.