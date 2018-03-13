62 ألف وظيفة شاغرة في المملكة.. 22 ألف منها بالجامعات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، للعام المالي 37ـ 1438، عن وجود أكثر من 62 ألف وظيفة شاغرة، منها 22 ألف و556 وظيفة بسلم هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعات بالمملكة.

وشمل التقرير، وجود 39 ألف و759 وظيفة شاغرة في سلم الوظائف الصحية، الأمر الذي استدعى مطالبة لجنة الإدارة والموارد البشرية وزارة الخدمة المدنية، بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لشغل الوظائف الشاغرة، وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

فيما أشارت اللجنة، إلى أن مشكلة البطالة من القضايا الوطنية الأهم في المرحلة الراهنة، ولا تقتصر مكافحتها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها على جهة حكومية واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة للعديد من الأجهزة الحكومية، ومن بينها وزارة الخدمة المدنية، لذلك، طالبتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، بهدف المساهمة في مكافحة البطالة.