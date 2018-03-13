العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 72 رجل أمن شمال الموصل

بغداد(صدى):

عثرت القوات العراقية، على مقبرة جماعية تضم رفات 72 رجل أمن عراقياً من المغدورين على يد عناصر تنظيم ” داعش ” الإرهابي، شمال الموصل.

وصرَّح المتحدث باسم قيادة عمليات ننيوى العميد محمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، بأن تم العثور على المقبرة داخل أحد البساتين في ناحية الرشيدية شمال الموصل، مؤكداً أن جميعهم من القوات الأمنية المحلية.

وأوضح ” الجبوري ” ، أنه تم انتشال الرفات من قبل القوات الأمنية، التي سلمتها للطب العدلي الشرعي؛ لأجل التعرف عليها من قبل ذويهم ومن خلال بطاقاتهم الشخصية.