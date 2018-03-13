مورينيو يوجه ضربات قاسمة للملكي من قلعة البافاري

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن سعي مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، من أجل توجيه ضربة موجعة لريال مدريد الإسباني.

وقالت المصادر، إن ” مورينيو ” يخطط لخطف نجم بايرن ميونخ روبيرت ليفاندوفسكي، في الوقت الذي يضع الملكي فيه عينه على لاعب النادي الألماني.

وفكرالريال في لاعب البايرن؛ ليكون بديلًا للمهاجم كريم بنزيما، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت المصادر على أن مورينيو يفكر بجدية في ضم ليفاندوفسكي، ويضع عرضًا مغريًا له؛ مع احتمالية تقديم صفقة تبادلية من قلعة البافاري.