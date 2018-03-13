التحالف العربي يقصف مواقع لمليشيات الحوثي شمال مطار صنعاء

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عن قصف مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، مواقع وأهداف لمليشيات الحوثي الإيرانية في شمال مطار صنعاء باليمن.

ومن الجدير بالذكر، إنه شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مركزة على قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء، والتي تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية.

كما شنت غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا الإيرانية في عدة مناطق بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين، بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية حوثية.