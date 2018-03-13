صورة ترصد توبيخ الأمير سعود الفيصل لـ ” أوباما ” بسبب مصر

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة ظهر فيها الأمير سعود الفيصل، رحمه الله، وهو يوجه توبيخ حاد للرئيس الأمريكي حول موقفه من الشأن المصري.

وعلق أحد رواد ” تويتر ” على الصورة، قائلًا: ” حوار التقطته الكاميرا، وشهده عادل الجبير؛ فكم من موقف عظيم للأمير سعود، رجل السياسة الحكيم، خلال مسيرته الطويلة دافع فيه بقوة عن العرب والمسلمين، لكن لم تلتقطه كاميرا ولم يشهده أحد ” .