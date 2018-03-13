صورة ترصد توبيخ الأمير سعود الفيصل لـ ” أوباما ” بسبب مصر
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة ظهر فيها الأمير سعود الفيصل، رحمه الله، وهو يوجه توبيخ حاد للرئيس الأمريكي حول موقفه من الشأن المصري.
وعلق أحد رواد ” تويتر ” على الصورة، قائلًا: ” حوار التقطته الكاميرا، وشهده عادل الجبير؛ فكم من موقف عظيم للأمير سعود، رجل السياسة الحكيم، خلال مسيرته الطويلة دافع فيه بقوة عن العرب والمسلمين، لكن لم تلتقطه كاميرا ولم يشهده أحد ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1464 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمة الله عليك ياولد فيصل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26136 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43994 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفر له ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27451 ] نشر منذ 1 ساعة
سعود الفيصل
رجل لن يتكرر أبدآ
الوحيد الي لاقبله أحد ولابعده أحد
رجل بكل ماتعنيه الكلمة
رحمةالله علية😘
العنااد[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يجمعنا به في جنات النعيم
الدسك22[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 12 دقيقة
رحم الله البطل الشهم السياسي المحنك الذي عاصر خمسة ملوك فكان نعم الرجل والثق التي اولها له حكامنا
فهو ابن البار فيصل بن عبدالعزيز وهوبار باربوالديه وبار بأمته ووطنه وانسانيته انه / سعود الفيصل
رحمك الله ورحم الله اباك وجميع موتي المسلمين اجمعين