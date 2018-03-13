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صورة ترصد توبيخ الأمير سعود الفيصل لـ ” أوباما ” بسبب مصر

صورة ترصد توبيخ الأمير سعود الفيصل لـ ” أوباما ” بسبب مصر
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة ظهر فيها الأمير سعود الفيصل، رحمه الله، وهو يوجه توبيخ حاد للرئيس الأمريكي حول موقفه من الشأن المصري.

وعلق أحد رواد ” تويتر ” على الصورة، قائلًا: ” حوار التقطته الكاميرا، وشهده عادل الجبير؛ فكم من موقف عظيم للأمير سعود، رجل السياسة الحكيم، خلال مسيرته الطويلة دافع فيه بقوة عن العرب والمسلمين، لكن لم تلتقطه كاميرا ولم يشهده أحد ” .

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43994 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفر له ,,

[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يجمعنا به في جنات النعيم

[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 12 دقيقة

رحم الله البطل الشهم السياسي المحنك الذي عاصر خمسة ملوك فكان نعم الرجل والثق التي اولها له حكامنا
فهو ابن البار فيصل بن عبدالعزيز وهوبار باربوالديه وبار بأمته ووطنه وانسانيته انه / سعود الفيصل
رحمك الله ورحم الله اباك وجميع موتي المسلمين اجمعين

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