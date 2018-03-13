بعد أدائه المتواضع.. لاعب اليونايتد يسخر من ” صلاح “

طلال الغامدي(صدى):

تسبب الأداء المتواضع الذي قدمه النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح، في مباراة مانشستر يونايتد؛ في إثارة سخرية جماهير الأخير.

ونجح الظهير الأيسر آشلي يونغ بمانشستر يونايد في القضاء على خطورة ” صلاح ” الذي هز شباك أكبر 6 أندية في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وفشل صلاح في هز شباك اليونايتد، وهو مادفع جماهير الفريق لوضع صور لصلاح في جيب أشلي يونغ؛ لتؤكد على تفوق لاعبهم على ” صلاح “.

وفي هذا السياق، نشر مدافع مانشستر يونايتد أشلي يونج صورة على موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” كتب عليها: ” توقفوا عن سؤالي، إنه ليس في جيبي، أقسم بذلك ! ” .