5 أشياء عليك فعلها كل صباح لتعزيز علاقتك الزوجية
قالت خبيرة في العﻻقات الزوجية ، أن الكثير من الأشخاص ينسون بعض الممارسات الهامة التي يجب القيام بها تجاه شريك الحياة في الصباح، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز علاقتهم الزوجية.
لذا فقد أوردت خبيرة العﻻقات الزوجية 5 أشياء على المرء فعلها كل صباح لتعزيز علاقته بشريك الحياة، على النحو التالي:
1- تحية الصباح مع ابتسامة
يستحق شريك حياتك أن تطالعه بتحية الصباح والابتسامة تعلو محياك، ورغم بساطة هذا الإجراء إلا أنه يساعد على إضفاء جو من التفاؤل والحب بين الرجل والمرأة.
2- تناول القهوة مع الشريك
من المستحسن أن تستيفظ في وقت مبكر لتتمكن من مشاركة شريك حياتك في احتساء كوب من القهوة وتبادل أطراف الحديث قبل الانطلاق إلى العمل. وبحسب خبير العلاقات الزوجية لوريل هاوس، فإن قضاء بعض الوقت مع شريك الحياة في الصباح الباكر من شأنه أن يعزز العلاقة بين الزوجين ويصبح طقساً هاماً بالنسبة لهما.
3- التعبير عن الحب للشريك
حاول أن تعبر لشريك حياتك عن حبك له بشكل يومي عند استيقاظه في الصباح، واجعلها عادة لديك. وبحسب الباحث في العلاقات الاجتماعية “جون غوتمان” فإن التعبير عن الحب والإطراء لشريك الحياة في الصباح الباكر يمنحه دفعة معنوية قوية ليبدأ يومه بنشاط وحيوية.
3- الممازحة
من الضروري أن ترسم الابتسامة على وجهك لدى رؤية شريك حياتك كل صباح، ولا ضير في أن تمازحه أو تحكي له طرفة تجعله يبتهج، لأن المزاح عادة ما يضفي جواً من المرح والتفاؤل بين الرجل والمرأة ويوطد علاقتهما بشكل ملحوظ.
4- الملاحظات الإيجابية
إن لم ترغب في إيقاظ شريك حياتك قبل ذهابك للعمل، حاول أن تترك له رسالة على ورقة صغيرة تخبره فيها بأنك ستشتاق إليه أثناء غيابك عنه، أو عبارة تعبر بها عن حبك له، فهذا بالطبع سيدخل السعادة على قلبه عندما يصحو من النوم.
برق[ عدد التعليقات: 11578 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالله صباح خير 🙄
عاد مالقت تمازحه الا الصبح 🤔🤔 واذا صكها بكف وخلا إذنها تطن
ساعه 😂😂😂
اقول أصبحن أصبحن لا يجيكن صباحن اقشر 😁😁
.
خلّوا الممازجه والتعبير عن الحب بعد العصر والا بعد المغرب
ترى الصبح الواحد منغلق فكريا
هادي جبران الهاجري[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا والأفضل الاستحمام كل صباح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26136 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2824 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا الابتسامه والممازحه مع الصبح لها دور كبير في فتح النفس -الخوف لو الممازحه تطورت وادت الى انفتاح الروح ثم أدت الى الغياب او التاخير-
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7778 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتنسين مع التحيه الصباحيه👮😁النشيد الوطني☺😁😂
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2824 ] نشر منذ 1 ساعة
شدي حيلك ياجنوبيه باقي لك حوالي 200 وتتقلدين الوسام الذهبي-لو تسهرين عليها اليوم تجيبينها-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27451 ] نشر منذ 1 ساعة
إي أبتسامة
تجيك منفلللللللللته
شياطين الدنيا كلهم براسها👿😈
قووووووووم قامت قيامتك
شف وجهك كنه
وجهه فلبيني شبعان نوم
قم بس قم😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26136 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الجنوبيه شدي حيلك. باقي لك 225 تعليق وتاخذين تلبسين القلاده وان شاء الله تلبسين عمتك القلاده
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26136 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه مساكين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7778 ] نشر منذ 46 دقيقة
الظاهريبي لي وقت ياخوي السحاب☺😁 ههههه عمتي ياالفارسه❤طيب بهديه لها☺على رمضان والا مع رؤيه2030😂😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16357 ] نشر منذ 41 دقيقة
إذا رايق ليش لا 😆
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 7 دقائق
راح تقول ورك سالفه قال ايش قال ابتسامة ام الرسالة كثر منها