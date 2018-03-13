تقني مكة يؤهل 674 مواطن ومواطنة في برنامج ” أُتقن3 “

نايف السالم(صدى):

أنهت وحدات التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل 674 مواطن ومواطنة في ختام الأسبوع الأول من برنامج التدريب المجتمعي ” أُتقن ” ، في مرحلته الثالثة بمحافظات المنطقة.

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه أن 484 مواطناً تم تأهيلهم، فيما تم تأهيل 190 مواطنة، مشيداً بجهود المدربين والمدربات في تنفيذ البرنامج الذي يسهم في إكساب المواطنين والمواطنات المهارات، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية، من خلال التعامل مع الاحتياجات البسيطة في صيانة الأجهزة الالكترونية، والكهرباء والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، والنساء في تخصصات الخياطة، والتجميل، وتصفيف الشعر، والتعريف بقيادة وصيانة السيارات، كما تقدم الوحدات التدريبية للبنين أو البنات تقديم التدريب في تخصصات شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، التصوير الفوتوغرافي، التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني.