الدفاع المدني يستعرض طرق الوقاية والحد من وقوع الحوادث

نايف السالم(صدى):

تعقد المديرية العامة للدفاع المدني غداً الأربعاء الموافق 26/6/1439هـ، مؤتمراً صحفياً، بمقر نادي الضباط بمدينة الرياض لاستعراض الأعمال خلال النصف الأول من عام 1439هـ، والحوادث وأسبابها وطرق التعامل معها والتدابير الوقائية للحد من وقوعها مستقبلاً.

ويشارك في أعمال المؤتمر الذي سيقام في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء عبد الرحمن بن سعد الحسيني ، ومساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات العميد.د حمود بن سليمان الفرج ، ومدير الإدارة العامة للتوعية الوقائية العقيد.د سعد بن سعيد القحطاني ، وذلك لمناقشة مؤشرات الحوادث والتحليل المبدئ للإحصائيات، ومعدل الزيادة والانخفاض في الحوادث مقارنة بالأعوام السابقة، واستعراض أسباب ارتفاعها، وأكثر المناطق ارتفاعاً في عدد الحوادث، كما سيشهد المؤتمر مناقشة تأثير الإعلام الجديد في التوعية ونشر ثقافة السلامة والحد من الحوادث، والكشف عن البرامج التدريبية التي تُقدمها المديرية العامة للدفاع المدني لمواجهة حوادث الحرائق المنزلية والتي تُعد من أكثر الحوادث وقوعاً.

ووجهت المديرية العامة للدفاع المدني الدعوة لكافة وسائل الإعلام لحضور المؤتمر انطلاقاً من حرصها على رفع مستوى الوعي الوقائي للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الاجراءات الوقائية ضد كافة المخاطر.