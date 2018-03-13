” العمل ” : ” مساند ” يهدف لتوثيق عقود العمالة إلكترونيا

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، يهدف إلى توثيق عقود العمالة إلكترونيًا.

وكشفت ” العمل ” عن الخطوات التي يجب على العميل اتخاذها خلال رحلته لإصدار مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، والتي تبدأ بإصدار بطاقة رواتب العمالة المنزلية عبر البنوك، ثم توثيق عقد التوظيف.

ويلي ذلك، دفع أجور العمالة المنزلية على البطاقات البنكية من خلال القنوات المصرفية بشكل شهري.

جاء ذلك وفقًا لما ذكرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .