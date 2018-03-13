سيدة تتغلب على ” السرطان ” بزيت الحشيش

لندن(صدى):

ابتكرت سيدة بريطانية، طريقة غريبة لعلاج الأورام السرطانية، وذلك من خلال استخدام زيت ” القنب ” ، حيث أخبرها الأطباء أنها لن تعيش أكثر من أسابيع قليلة، إلا إذا بدأت بتناول العلاج الكيماوي؛ لشراء المزيد من الوقت.

وبالتطرق لتفاصيل القصة، فإن جوي سميث ” 52 ” عام، أُصيبت بسرطان عنق الرحم، فيلا أغسطس 2016، حيث قام أصدقائها بالبحث لها عن علاج بديل، وأعطتها إحداهن حبة في المستشفى؛ ليتبين أنها مصنوعة من مادة ” القنب ” الممنوعة في بريطانيا، وبدأت تفقد السيطرة على نفسها، رغم محاولاتها إخفاء تصرفاتها الغريبة عن الممرضات.

ولم تكن ” جوي ” على اقتناع بهذه الطريقة، حتى قرأت تجربة امرأة في أمريكا، عالجت نفسها من السرطان، عن طريق زراعة الحشيش في منزلها وإنتاج الزيت منه.

ويجدر الإشارة، إلى أن فحوصات ” جوي ” ، أظهرت تحسنًا ملحوظًا في حالاتها، وكان هذا التحسن يتوقف، عندما تتوقف عن تناول زيت ” القنب ” ، وأخبرها طبيبها، أنها أكثر النساء حظاً في العالم، بعد أن شاهد نتائج فحوصاتها، بعد عام من تشخيص المرض الخبيث.

يُذكر أن “جوي ” ، كسبت مبلغ 84 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 117 ألف دولار، من مشاركتها في إحدى الحملات الإعلانية، لتؤكد على قوة حظها، الذي مكنها من التغلب على المرض القاتل، ومنحها مبلغاً كبيراً من المال لبداية حياتها من جديد.