فشل انتقال حارس الزمالك للنصر.. وإعلان أسماء المستبعدين من الفريق

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إن المفاوضات بين نادي النصر ووكيل أعمال حارس مرمى الزمالك أحمد الشناوي في طريقها للفشل.

وأوضحت المصادر أن وكيل اللاعب طالب بمبلغ ضخم لحصول النصر على الحارس، والذي بلغ مليوني يورو .

ورفضت إدارة النصر المبلغ الذي تم عرضه؛ في ظل تراجع أداء الحارس ، بالإضافة إلى تراجع أسعار الانتقالات الوقت الحالي.

وكانت المفاوضات بدأت بالفعل منذ الانتقالات الشتوية الماضية؛ إلا أن الزمالك رفض حينها التفريط في الحارس.

وعلى جانب أخر انتهت إدارة النصر من حصر أسماء 12 لاعب سيتم الاستغناء عنهم من الفريق الأول، عقب تلقيها التقارير الفنية من الجهاز الفني.

وسيتم استبعاد كل من: عبد الله الأسطاء، عبد الله العنزي، حسين شيعان، وليد العنزي، وسيتم إعارة كل من : خالد الغامدي وعبد الرحمن الدوسري ومحمد الشهراني، وخالد الشويع، محمد الشهراني، راكان الشملان.