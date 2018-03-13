إعلاميات الباحة وسيدات الأعمال والمجتمع يحتفلن بنجاح المشاركة في الجنادرية 32

تركية البدر(صدى):

بحضور عدد كبير من سيدات المجتمع والإعلاميات ومحبات التراث الجنوبي أقيمت ليلة السبت حفل زواج أهل الباحة في قاعه الناصرية بالرياض بإشراف الأخت نورة الزهراني مشرفة جناح الباحة في مهرجان الجنادرية وام محمد الزهرانى وعدد من المتعاونات.

اشتمل الحفل على فقرات عديده مثل زفه العروس ثم تقديم وجبه اللطف (من خبز وعسل وسمن.. وعريكه.. ومعرق.. وعيش) التى تقدم حين قدوم اهل العروس الحفل كذلك القصائد الشعريه المنوعه في مدح أهل العريس والعروس.

وألقت الإعلاميه فاطمة العنزى كلمه شكرت فيها القائمين على الحفل والذى يرمز لحفظ مورثات وعادات منطقة الباحة من كرم وضيافه لنقلها للجيل الحاضر، كذلك ألقت الشاعرة أم محمد عده محاورات شعريه وقصائد جميله نالت إعجاب الحضور وفي نهايه الحفل توجه الحضور للعشاء الذى اعد بهذه المناسبة التراثية على أمل أن تكرر هذه الفعالية خلال الفتره القادمة.

